Może tak zupełnie do jednej bramki to nie będzie, bo Chelsea nawet w tym blamażu z Utd. potrafiła sobie wypracować dobrych kilka sytuacji (inna sprawa, że marnowali i De Gea zagrał dobry mecz), ale... będzie to pojedynek bardzo nierówny i może się już skończyć w pierwszej połowie. Sari nie dawał rady w Londynie, a co dopiero nieopierzony (Derby to mało) Lampard. Zatrudnianie byłych "legend" wcale nie tak często się sprawdza.