Mateusz Klich i Mateusz Bogusz znaleźli się w kadrze Leeds United na wyjazdowy mecz 1. rundy Pucharu Ligi Angielskiej z Salford City. W meczu z czwartoligowcem (League Two) od pierwszej minuty wystąpił Klich, który w kolejnym już sezonie jest pewniakiem w drużynie Marcelo Bielsy.

Mateusz Klich zdobył pięknego gola w Pucharze Ligi Angielskiej. Jego Leeds zameldowało się w 2. rundzie

Przedstawiciel Championship rozpoczął strzelanie na Moor Lane pod koniec 1. połowy. W 43. minucie piłkę do siatki wpakował Eddie Nketiah. W 50. minucie drugą bramkę dla "Pawi" zdobył Gaetano Berardi. Siedem minut później wynik spotkania ustalił Klich. Reprezentant Polski popisał się doskonałym uderzeniem z 16. metra, a Leeds mogło się już właściwie cieszyć z awansu do 2. rundy Carabao Cup. Do końca spotkania Salford nie zdołało już odpowiedzieć golem.

Bogusz, który w styczniu trafił do Leeds z Ruchu Chorzów, spędził cały mecz na ławce rezerwowych. W 2. rundzie Pucharu Ligi Angielskiej Leeds zmierzy się na własnym stadionie ze Stoke City (27 sierpnia).

