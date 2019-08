De Rossi to symbol Romy, w której grał od 2001 roku do czerwca 2019. Po osiemnastu latach rzymski klub zdecydował, że nie przedłuży kontraktu ze swoją legendą. - Chciałbym kiedyś zagrać w Boca Juniors. Kocham La Bombonerę, uważam, że to najpiękniejszy stadion na świecie. Jestem zakochany w jego atmosferze od dziecka - mówił kiedyś De Rossi. W nocy z wtorku na środę spełnił swoje marzenie.

REKLAMA

36-latek zadebiutował w Boca Juniors w meczu 1/16 finału pucharu Argentyny przeciwko Almagro. De Rossi strzelił gola już w 27. minucie, gdy popisał się celnym strzałem głową.

Chwilę później mógł wylecieć z boiska, ale sędzia go oszczędził.

Pod koniec meczu Almagro doprowadziło do wyrównaniu za sprawą Martineza. Mecz zakończył się remisem, więc aby wyłonić zwycięzcę trzeba było rozegrać konkurs jedenastek. Choć Carlos Tevez, były napastnik Juventusu i obu Manchesterów, wykorzystał rzut karny, to trzech kolejnych piłkarzy Boca zmarnowało swoje szanse. Tym samym Boca Juniors odpadło z rozgrywek.

***

Teraz, kiedy patrzę na chłopców, którzy siedzą w szatni przed meczem i odpalają Instagrama, to chcę wyjąć kij baseballowy i powybijać im zęby - mówił niedawno Daniele De Rossi, piłkarz z gatunku zagrożonego wyginięciem.