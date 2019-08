Wesley Sneijder występował w klubie Al Gharafa od stycznia 2018 roku. W tym czasie rozegrał dla niego 27 spotkań, w których strzelił 16 goli i miał sześć asyst. Holender oficjalnie ogłosił, że na boisko już nie wróci.

Wesley Sneijder był bliski zdobycia Złotej Piłki

Sneijder to wychowanek Ajaksu Amsterdam, skąd latem 2007 roku trafił do Realu Madryt. W barwach Królewskich grał przez dwa lata. Potem Real sprzedał go do Interu, gdzie stał się czołowym środkowym pomocnikiem w Europie. W 2010 roku wygrał z Interem potrójną koronę. Był wówczas bliski zdobycia Złotej Piłki, która ostatecznie trafiła do Lionela Messiego. Trzy i pół roku później odszedł za 7,5 mln euro do Galatasarayu Stambuł. W Turcji zagrał łącznie w 175 meczach, w których strzelił 45 goli i zanotował 44 asysty. Następnie podpisał kontrakt z OGC Nice, skąd trafił do Kataru.

Ofensywny pomocnik debiut w reprezentacji Holandii zaliczył w 2003 roku w towarzyskim starciu przeciwko Portugalii. Od tamtego czasu dla "Oranje" rozegrał 133 spotkania. W 2010 roku został wicemistrzem świata, a na mundialu w Brazylii sięgnął z Holendrami po brązowy medal.

