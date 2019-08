Malcom miał zostać gwiazdą Barcelony, ale okazał się transferowym niewypałem, dlatego Barcelona postanowiła go sprzedać do Zenita. I trudno jej się dziwić, bo w zeszłym 22-latek rozegrał zaledwie 15 meczów (łącznie spędził na murawie 608 minut), strzelił gola i miał dwie asysty.

Do tej pory media częściej zajmują się skandalami z nim związanymi, niż pięknymi zagraniami zawodnika. Wszystko zaczęło się jeszcze przed transferem do Barcy. Brazylijczyk miał przenieść się z Girondins Bordeaux do AS Romy, ale w ostatniej chwili (był już podobno na rzymskim lotnisku!) zmienił decyzję i zaakceptował propozycje Barcelony.

Podczas debiutu w lidze rosyjskiej, podczas przerwy w meczu Zenita St. Petersburg z Krasnodarem, był wygwizdany przez kibiców. Ale to już nie ze swojej winy. Pseudokibice Zenita sprzeciwiali się grze ciemnoskórego piłkarza w ich zespole. „Dziękujemy kierownictwu za wierność tradycji” - napisali na transparencie, a później przez kilkanaście minut skandowali rasistowskie hasła przeciwko Malcomowi.

Malcom trafił piłką w sędziego. Znakomita reakcja sędziego

W swoim drugim występie Dinamo Moskwa przegrała z Zenitem 0:2, a filmik z Malcomem podbił internet. Arbiter zastopował grę, a Brazylijczyk prawdopodobnie chciał mu oddać piłkę, ale zrobił to tak niefortunnie, że trafił sędziego piłką w twarz. Reakcja arbitra była niespodziewana.

Arbiter Jewgienij Turbin zmierzył wzrokiem piłkarza, ale za moment uniósł kciuk w górę, a to dlatego, że Malcom zaczął go przepraszać.