- Drodzy przyjaciele, obrońca naszego klubu DFC Zenit 84 Maksim Dowłatow zginął w tragicznych okolicznościach. Wszyscy jesteśmy w żałobie i oferujemy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Max miał zaledwie 15 lat. Byłeś naszym przyjacielem. Zawsze będziemy cię pamiętać - napisał klub w oficjalnym komunikacie.

Maksim Dowłatow nie usłyszał pędzącego pociągu

Jak informują rosyjskie media, powołując się na świadków wydarzenia, Dowłatow został potrącony przez pociąg. Nie usłyszał jego sygnału ze względu słuchawki na uszach. Do tragedii doszło w sobotę, za to pogrzeb odbędzie się we wtorek 13 sierpnia. W trwającym sezonie Dowłatow rozegrał 11 meczów w lidze juniorów Sankt-Petersburga i strzelił cztery gole.