maritimer pół godziny temu 0

W modern futbolowym swiecie piłkarze grają jak robotnicy najemni . Niby reprezentują lokalny klub a tak naprawde to maja to w nosie gdzie graja , dla kogo .

Kiedys zawodnik identyfikował sie z klubem, dzis mozna nasciagac tabun egzotycznych piłkarzy i niech reprezentują np Pogon Szczecin.

Pan Antoni Ptak juz kiedys pokazał jak to sie robi.

Tyle ze co to miało wspolnego z reprezentownia z dumą Pogoni Szczecin .