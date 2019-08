"Cyfrowi Atleci". Najnowszy odcinek naszego nowego programu zobaczysz na poniższym wideo

Mecz zdobywcy Ligi Mistrzów - Liverpoolu - ze zdobywcą Ligi Europy - Chelsea - odbędzie się 14 sierpnia na stadionie Besiktas Park w Istambule. UEFA poinformowała, że sędzią spotkania będzie Francuzka Stephanie Frappart. To pierwsza taka sytuacja w historii męskich rozgrywek pod egidą UEFA.

Frappart niedawno sędziowała finał kobiecych mistrzostw świata, w których USA pokonało Holandię. Francuzka przed dwoma laty sędziowała też m.in. półfinał mistrzostw Europy, w którym Holandia grała z Anglią. Frappart na liniach pomagać będą jej rodaczka - Manuela Nicolosi - oraz Irlandka, Michelle O'Neal. Sędzią technicznym będzie Turek, Cuneyt Cakir.

Na meczu dostępny będzie też VAR. Jego obsługą zajmą się Francuzi Clement Turpin i Francois Letexier oraz Niemiec Mark Borsch i Włoch Massimiliano Irrati.

"Kobiecy futbol nie ma granic"

- Przy wielu okazjach mówiłem, że kobiecy futbol nie ma limitów i jestem szczęśliwy, że mogę poinformować, że Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi i Michelle O'Neal posędziują mecz o Superpuchar Europy - powiedział prezydent UEFA, Aleksander Ceferin.

- Jako organizacja przywiązujemy najwyższą wagę do rozwoju kobiecej piłki nożnej we wszystkich obszarach. Mam nadzieję, że umiejętności i poświęcenie, które Stephanie okazała podczas swojej kariery, aby osiągnąć ten poziom, będą inspiracją dla milionów dziewcząt i kobiet w całej Europie. Powinno im to pokazać, że nie ma żadnych barier, które mogą przeszkodzić im w spełnianiu marzeń - dodał.

Frappart już wcześniej przeszła do historii jako pierwsza kobieta, która sędziowała mecz Ligue 1. Francuzka poprowadziła kwietniowe spotkanie SC Amiens z RC Strasbourg. W nadchodzącym sezonie będzie prowadziła mecze w każdej kolejce.