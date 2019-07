Przypomnijmy, że w marcu prawie trzydzieści piłkarek reprezentacji USA złożyło pozew o dyskryminację ze względu na płeć przeciwko własnej federacji. Piłkarki skarżyły się m.in. na wypłaty, ale także na to, gdzie i z jaką częstotliwością grają. Nieodpowiednia ich zdaniem była również opieka medyczna, a nawet sposób, w jaki podróżują na mecze. - Przez ostatnie lata byłyśmy dość cierpliwe i wierzyłyśmy, że federacja podejmie odpowiednie działania i wszystko nam zrekompensuje. Ale nie, tak się nie stało. A liczby nie kłamią - pisały w oświadczeniu Amerykanki. Cztery miesiące później po raz czwarty zostały mistrzyniami świata.

REKLAMA

Piłkarki w USA wcale nie mają tak źle?

Federacja piłkarska (USSF) długo wstrzymywała się od szerszych komentarzy. Nie chciała - jak teraz twierdzi jej prezes Carlos Cordeiro - zakłócać przygotowań zespołu do mundialu. W poniedziałek Cordeiro wystosował jednak list otwarty, w którym zawarł wyniki "obszernej analizy" przygotowanej przez niezależną firmę księgową. Z dokumentu wynika, że piłkarki w Stanach Zjednoczonych wynagradzane są sprawiedliwie, a w ostatnim dziesięcioleciu zarobiły nawet więcej niż narodowa kadra mężczyzn. Czyli słowem: wcale nie mają aż tak źle.

Bo mają np. gwarantowane 100 tys. dolarów rocznego wynagrodzenia zasadniczego, podczas gdy mężczyźni otrzymują wynagrodzenie tylko za obozy treningowe, gry i ewentualne bonusy. Poza tym federacja płaci również zawodniczkom grającym w NWSL (amerykańska profesjonalna liga piłki nożnej kobiet) wynagrodzenie bazowe w wysokości 67.5 - 72,5 tys. dolarów, podczas gdy mężczyźni grający w MLS nie mają takich przywilejów. Do tego otrzymują inne gwarantowane świadczenia, czyli np. ubezpieczenie zdrowotne, dentystyczne, plan emerytalny, urlop macierzyński, ochronę przed urazami czy pomoc w opiece nad dziećmi.

"Ta broszura to podstęp"

Z analizy wynika, że w latach 2010-18 federacja na premie i wynagrodzenia dla kobiecej reprezentacji przeznaczyła 34,1 mln dolarów, czyli więcej niż dla męskiego zespołu, który w tym czasie otrzymał 26,4 mln dolarów. Przedstawicielki kobiecej reprezentacji uznają jednak zestawienie za całkowicie fałszywe. Bo suma nie obejmuje choćby pieniędzy otrzymanych z FIFA. Cordeiro twierdzi jednak, że USSF nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za nierówności w światowej federacji. A tam różnica jest już kolosalna, bo pula nagród w mundialu kobiet to zaledwie 30 mln euro wobec 400 mln euro w męskim mundialu.

- Jest to smutna próba USSF, by stłumić przytłaczającą falę wsparcia, jaką otrzymała nasza drużyna od fanów przez sponsorów aż po Kongres Stanów Zjednoczonych - powiedziała Molly Levinson, rzeczniczka piłkarek. - USSF wielokrotnie przyznawała, że nie płaci kobietom w równym stopniu i że nawet nie wierzy, by to kiedykolwiek było możliwe. Dlatego w tej broszurze przy opisywaniu wynagrodzenia nie pada słowo "równy', tylko "sprawiedliwy". To zwykły podstęp - dodała.