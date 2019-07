- My jako środowisko oszukujemy. Oszukuje jeden drugiego. Gramy na trenera słupa. Gramy na czyjejś licencji, oszukujemy wśród dzieci. Nasi koledzy, moi młodsi koledzy z premedytacją wystawiali w meczach dzieci, zawodników ze starszej kategorii wiekowej. Musimy się oczyścić. Musimy tego typu rzeczy piętnować - stwierdził wiceprezes PZPN Marek Koźmiński podczas przemówienia Ogólnopolskiej Konferencji Trenerów, która w niedzielę zaczęła się w Łodzi.

REKLAMA

Nietrudno było się domyślić, że w tym ostatnim przypadku chodziło o sprawę, którą w czerwcu nagłośnił Sport.pl.

Starsi gracze z fałszywymi nazwiskami

Andrzej Niedzielan i Arkadiusz Radomski za działania związane z meczami AP Profi zostali ukarani przez Małopolski Związek Piłki Nożnej. Jego komisja udowodniła że w meczach Ligi Juniorów Starszych z premedytacją wstawiali do drużyny starszych piłkarzy. Dodatkowo, by ukryć łamanie prawa, nieuprawniony zawodnik występował pod fałszywym nazwiskiem.

Niedzielan i Radomski dostali karę finansową - po 800 złotych. Do tego ich klub musi zapłacić łącznie 300 złotych. Mecze z nieuprawnionymi do gry zawodnikami zostały zweryfikowane jako walkowery dla rywali. Żaden z byłych reprezentantów Polski nie stawił się przed małopolską komisję na złożenie wyjaśnień w tej sprawie mimo dwukrotnego wezwania. Kiedy informacje o procederze i sankcjach doszły do prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, ten polecił dodatkowe zbadanie wydarzeń Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.

Kolejne kary? “Zamknęliśmy ten temat”

Według informacji przekazanych na Twitterze przez Romana Kołtonia obaj byli reprezentanci Polski dostali kolejne, dotkliwsze kary.

"Roczna, bezwzględna dyskwalifikacja dla Niedzielana i Radomskiego!" - poinformował dziennikarz Polsatu Sport, który był na konferencje w Łodzi.

Staraliśmy się zweryfikować te informacje u dwóch stron, ale na razie nie uzyskaliśmy żadnych nowych wiadomości. Być może nikt na razie nie chce ich oficjalnie zakomunikować. Marek Koźmiński, wiceprezes PZPN ds. szkoleniowych w krótkiej rozmowie przekazał nam, że na razie nie może w tej sprawie nic potwierdzić.

W tej kwestii nie bardzo chciał rozmawiać też Arkadiusz Radomski.

- Zamknęliśmy ten temat. Nie wypowiadamy się już w tej kwestii. Zresztą nic o tej sprawie nie wiem - przekazał krótko jeden z trenerów akademii AP Profi. Nie zdradził, co będzie robił w sierpniu.

Jeśli wcześniej nikt nie przekaże oficjalnego komunikatu to sytuacja z dwoma byłymi reprezentantami Polski powinna wyjaśnić się 15 sierpnia. To właśnie wtedy rusza nowy sezon wśród juniorów w Małopolsce. AP Profi Kraków zagra na wyjeździe z Podhalem Nowy Targ. Jeśli Radomski i Niedzielan są, lub niebawem zostaną zawieszeni, żaden nie będzie mógł w tym spotkaniu pełnić oficjalnej funkcji.