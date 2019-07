helwiusz 3 godziny temu Oceniono 1 raz 1

<<Już po raz czwarty z rzędu na szczycie listy znalazł się przedstawiciel amerykańskiej ligi futbolu amerykańskiego (NFL) Dallas Cowboys. Wartość teksańskiego klubu szacowana jest na 5 miliardów dolarów. Na 2. miejscu uplasowała się inna amerykańska drużyna - New York Yankees (4,6 miliarda dolarów). >>



Z tego tekstu można wysnuć wniosek, że "Yankees" to jest też drużyna futbolu amerykańskiego. A faktycznie są to bejsboliści.