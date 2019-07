merrid pół godziny temu Oceniono 6 razy 0

Nie rozumiem co ma celu Gazeta rozpowszechniając nieprawdziwe informacje?

Stadion był dostosowany do MŚ U-20, które odbyły się w Czerwcu. A więc zdemontowane zostały wszystkie klatki siatki itp... Miejska Arena Kultury i Sportu zamontowała wszystko z powrotem, ale policji (podobno słusznie) nie podoba się sposób montażu zabezpieczeń. Ma zostać zmieniony bodajże do piątku!! Ponadto przyplątała się jakaś awaria kamer. Wszystko ma działać do końca tygodnia i nikt nie przewiduje żadnego dramatu związanego z tym wszystkim. Nie ma najmniejszego zagrożenia, że mecze będziemy rozgrywać przy 999 widzach!! PO CO TAKI ZAMĘT SIEJECIE MIERNOTY REDAKTORSKIE!!! A karnetów opłaconych na chwilę obecną jest dokładnie 16319 - to też można łatwo sprawdzić! Ale po co. Lepiej opluć, zamęt zasiać, ludzi w błąd wprowadzić. Ważne, że kliknięte...