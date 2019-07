Cristian Diaz szybko złapał piłkę niedokładnie wykopaną przez bramkarza i podał ją do swojego zawodnika, Fernando Saucedo. Ten wyrzucił piłkę z autu do Gilberta Alvareza, który cudownym uderzeniem z ok. połowy boiska pokonał Saidta Mustafę, który nie zdołał wrócić do bramki.

Cała ławka rezerwowych Wilstermann cieszyła się z bramki, ale zawodnik Bolivar Mauricio Prieto był wściekły i chciał się bić z piłkarzami drugiej drużyny. Ostatecznie sędzia Juan Garcia odesłał trenera Cristiana Diaza na trybuny (przy podaniu przekroczył strefę wyznaczoną dla trenerów) i pokazał czerwoną kartkę Prieto. Sytuacja miała miejsce przy wyniku 1:0 dla Wilstermann, ostatecznie drużyna ta wygrała 3:2.

Tak wyglądało to zdarzenie: