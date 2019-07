Juventus zmierzył się z Tottenhamem w Singapurze. Na 15 minut przed końcem spotkania młody kibic wbiegł na boisko, czego nie zauważyli stewardzi. Dobiegł do ławki rezerwowych Juventusu, gdzie przybił "piątkę" z Cristiano Ronaldo i innymi piłkarzami Juventusu, którzy porozmawiali z nim i pozwolili usiąść przy ławce. W tej chwili obok Portugalczyka znajdowali się m.in. Leonardo Bonucci, Miralem Pjanić czy Idrissa Toure.

Trener Juventusu: To radosny moment

- Myślałem, że ochrona przyjdzie po niego. Okazało się jednak, że to dziecko, więc był to radosny moment - stwierdził trener Juventusu, Maurizio Sarri. Ronaldo strzelił gola w spotkaniu z Tottenhamem, po czym został zmieniony. Juventus przegrał to spotkanie 2:3, a w doliczonym czasie gry Wojciech Szczęsny puścił bramkę z połowy boiska.