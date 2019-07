David Trezeguet został zatrzymany w Turynie. To tam obecnie mieszka, bo przez 10 lata (2000-2010) był piłkarzem Juventusu, a obecnie jest ambasadorem tego klubu. Jak informują włoskie media, Francuz w nocy ze środy na czwartek wracał z imprezy. Jechał na tyle szybko, że zainteresowała się nim policja. Były piłkarz nie chciał jednak poddać się badaniu alkomatem i miał obrażać policjantów. Gdy w końcu go przebadano, urządzenie wykazało około 2 promili alkoholu we krwi.

- Dziękuję policjantom z Turynu. A zachowanie "mistrza" łaskawie pomińmy milczeniem... – napisał na Twitterze wicepremier Włoch Matteo Salvini.

Trezeguet pozbawiony już został prawa jazdy. Za obrażanie funkcjonariuszy może spodziewać się kolejnej kary. Francuz trzy lata temu zakończył karierę. Z reprezentacją był mistrzem świata w 1998 roku, a dwa lata potem wygrał Euro 2000.