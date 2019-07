Są zespoły, które zdążyły już dokonać wielu ciekawych transferów, ściągając piłkarzy bez klubu. Najlepszym przykładem jest Juventus. Mistrzowie Włoch latem zakontraktowali Aarona Ramseya, Adriena Rabiota i Gianluigiego Buffona. Fakt, że wszyscy ci zawodnicy byli bez klubu nie znaczy wcale, że Juventus nie wydał na nich ani euro centa, bo oprócz wysokich pensji musiał im zapłacić duże pieniądze za złożenie podpisu pod kontraktem.

REKLAMA

Ale i tak ściąganie wolnych piłkarzy może okazać się strzałem w dziesiątkę. To właśnie Juventus kilka lat temu zakontraktował Paula Pogbę, by po czterech sezonach sprzedać go za ponad sto milionów euro.

Piłkarze do wzięcia za darmo:

Dani Alves

Brazylijczyk nie ma sobie równych, jeśli chodzi o liczbę zdobytych trofeum w karierze - 40. Z Sevillą sięgnął po pięć trofeów (w tym dwa Puchary UEFA), z Barceloną aż 23 (w tym trzy Ligi Mistrzów i sześciokrotnie wygrywał ligę), dwa z Juventusem (mistrzostwo i Puchar Włoch) oraz sześć z PSG. Z reprezentacją Brazylii wygrał pięć turniejów: Copę America i Puchar Konfederacji (dwukrotnie) oraz mistrzostwa świata do lat 20. Łącznie ma już aż 40 trofeów, a jakby tego było mało, to został wybrany najlepszym piłkarzem zakończonego właśnie Copa America. I choć Alves ma już 36-lat to wciąż byłby wzmocnieniem dla wielu klubów. Latem skończył się jego kontrakt z Paris Saint Germain, ale nadal nie wiadomo gdzie zagra w nowym sezonie.

Według hiszpańskiego RAC1 Dani Alves chciałby wrócić do Barcelony. 36-latek miał zaoferować się "Dumie Katalonii", która nie odrzuciła tej oferty, ale poprosiła o czas na jej rozważenie. Sytuację chce wykorzystać Inter Mediolan, który złożył mu konkretną ofertę. Alves się nad nią zastanawia, a już niedługo może dostać kolejne oferty. Interesują się nim m.in. Juventus i Sevilla (jego byłe kluby) oraz Atletico Madryt. Brazylijczyk chętnie zagrałby w angielskiej Premier League, ale jak na razie nie dostał żadnej przekonującej oferty z Wysp.

Mario Balotelli

Mario Balotelli trafił do Olympique Marsylii w styczniu i podpisał kontrakt do końca sezonu. W 15 meczach francuskiej Ligue 1 strzelił osiem goli. - Musimy pozyskać napastnika, bo Mario nie będzie kontynuował przygody z OM - zdradził prezes francuskiego klubu. Włoskim napastnikiem jest zainteresowany m.in. West Ham United. Balotelli obecnie jest bez klubu, w przeszłości występował m.in. w Nicei, Liverpoolu, Milanie, Manchesterze City oraz Interze Mediolan. 28-latek w ostatnich miesiącach wyraźnie dojrzał, choć nadal zdarzają mu się głupie pomysły...

Felipe Luis

Brazylijczyk o polskich korzeniach zaliczył w tym sezonie 30 występów w barwach Atletico. Zdobył dwa gole, zanotował trzy asysty. Stołeczny klub chętnie nadal korzystałby z jego usług, ale piłkarz nie zamierzał przedłużać umowy. Przypomnijmy: Atletico przestrzega polityki transferowej, która zabrania im przedłużania kontraktu z piłkarzami powyżej 30. roku życia na więcej niż 12 miesięcy. 33-letni Luis nie był zainteresowany pozostaniem w Madrycie tylko na rok dłużej. ESPN twierdzi, że jego nowym klubem może zostać Barcelona, która widziałaby go jako zmiennika dla Jordiego Alby.

Luis to bardzo doświadczony lewy obrońca. Z Chelsea wygrał mistrzostwo Anglii, a z Atletico wygrał rozgrywki La Liga. Z madryckim zespołem dwukrotnie grał także w finale Ligi Mistrzów.

Daniel Sturridge

Daniel Sturridge od 1 lipca jest wolnym zawodnikiem. W Liverpoolu i tak nie mógł liczyć na regularną grę, więc teraz szuka nowego pracodawcy. 29-latek to doświadczony napastnik. Na swoim koncie ma ponad 200 meczów w Premier League i 28 w Lidze Mistrzów. Miałby ich pewnie znacznie więcej, gdyby nie częste kontuzje. Brytyjczyk musi teraz znaleźć nowy klub. Ale za nim to zrobi, to ma jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Sturridge został ukarany 6-tygodniowym zakazem gry w oficjalnych spotkaniach. Powodem takiej decyzji jest złamanie przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich.

Fernando Llorente

Hiszpan, choć strzelił kluczowego gola w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City, pełnił tylko rolę rezerwowego w Tottenhamie. W minionym sezonie zdobył zaledwie jedną bramkę w Premier League oraz dwie w LM. Może się za to pochwalić czterema asystami w lidze.

Llorente trafił na White Hart Lane w 2017 roku ze Swansea. Według hiszpańskich dziennikarzy napastnik nie zostanie w Premier League. Zainteresowane sprowadzeniem Llorente są: Milan, Roma, Inter oraz Galatasaray Stambuł.

Transfer byłego reprezentanta Hiszpanii do Milanu byłby dla niego powrotem na Półwysep Apeniński. W latach 2013-15 Llorente grał w Juventusie, dla którego strzelił 27 goli w 92 spotkaniach. 34-latek mierzy aż 193 cm i jest typowym środkowym napastnikiem. Charakteryzuje się dużą siłą fizyczną i świetną grą głową, ale rzadko angażuje się w grę defensywną. W Milanie mógłby pełnić rolę zmiennika Krzysztofa Piątka, bo trudno przypuszczać, że doświadczony Hiszpan mógłby wygryźć ze składu Polaka, który był najlepszym strzelcem Milanu w minionym sezonie.

Gary Cahill

33-latek w minionym sezonie pełnił marginalną rolę w Chelsea. Licząc wszystkie rozgrywki wystąpił w zaledwie ośmiu meczach. I choć Maurizio Sarriego nie ma już w Lndynie (objął Juventus), to Anglik musi szukać nowego klubu. O jego pozyskanie stara się Fulham oraz Arsenal. Możliwe także, że wyląduje w Championship. Cahill rozegrał w lidze angielskiej aż 349 spotkań, więc jego doświadczenie na pewno mogłoby okazać się przydatne dla mniejszych klubów.

Pozostali ciekawi zawodnicy, którym skończył się kontrakt: Hatem Ben Arfa (ostatnio Rennes), Yacine Brahimi (odszedł z FC Porto), Danny Welbeck (opuścił Arsenal) oraz Franck Ribery, który pożegnał się z Bayernem.