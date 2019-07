Do niecodziennej sytuacji doszło w Menemensporze. Turecki klub wykazał niezwykłą nieporadność na rynku transferowym, myląc zawodników i dokonując złej transakcji. Beniaminek tureckiej ekstraklasy - zdaniem portalu mediaset.it, chciał sprowadzić zawodnika drugoligowej włoskiej Salernitany, Laminę Jallowa. Zamiast tego zakupiono innego gracza.

Na skutek pomyłki do drużyny prowadzonej przez Ramazana Kursunlu trafił ostatecznie Alpha Jallow, zawodnik trzecioligowego portugalskiego Alcochotonso. Gambijczyk przyleciał do Turcji na testy medyczne, wziął udział w sesji zdjęciowej i podpisał kontrakt. Dopiero po sfinalizowaniu transakcji zorientowano się, że do klubu trafił inny Jallow. Klub po 24 godzinach od ogłoszenia transferu poinformował więc, że piłkarz jednak nie przeszedł testów i nie zostanie nowym zawodnikiem Menemen.