Zlatan Ibrahimović dołączył do LA Galaxy w 2018 roku i jest obecnie największą gwiazdą całej MLS. Mimo zaawansowanego, jak na piłkarza, wieku Szwed wciąż popisuje się doskonałą skutecznością - 43 meczach zdobył dla amerykańskiego klubu 35 goli.

Zlatan Ibrahimović nie wyklucza powrotu do Ajaksu Amsterdam: "Poradziłbym sobie lepiej niż obecne władze"

37-latek zdaje sobie jednak sprawę, że jego piłkarska kariera zbliża się do końca. Na łamach "De Telegraaf" Ibrahimović stwierdził nawet, że po zawieszeniu butów na kołku mógłby powrócić - już jako dyrektor - do Ajaksu Amsterdam, którego barw bronił w latach 2001-2004: "Zwykle nie nawiązuję współpracy z zespołami, w których już grałem. Być może jednak, już po zakończeniu kariery, mógłbym zostać dyrektorem Ajaksu. Jeśli tak by się stało, z pewnością sprawdziłbym się lepiej niż ktokolwiek z obecnych władz" - ocenił w charakterystycznym dla siebie stylu Ibrahimović.

W dalszej części wywiadu "Ibra" spuścił jednak nieco z tonu: "W Holandii liczy się dla mnie tylko Ajax. Jestem dumny, że byłem częścią tego klubu. Cieszę się jeszcze bardziej, gdy obserwuję, jak radzą sobie w europejskich rozgrywkach - nikt nie spodziewał się po nich takiego sukcesu. Co więcej, konsekwentnie opierają swoją funkcjonowanie na szkoleniu i wypuszczają w świat świetnych zawodników" - dodał Szwed.