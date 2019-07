- Arsenal nie wierzy, że Bielik jest gotowy na grę w pierwszym składzie - pisze "The Telegraph". Dziennikarze dodają, że polski piłkarz miałby szansę na pozostanie w północnym Londynie, gdyby przedłużył kontrakt. Z "Kanonierami" obecna umowa wiążę go jeszcze przez dwa lata.

Co jeśli nie Arsenal i zapewne kolejne wypożyczenie, jak w tym sezonie do Charlton Athletic? "Telegraph" podaje listę zainteresowanych polskim piłkarzem. Są na niej drużyny czołowe z zaplecza Premier League - Championship: West Bromwich Albion (4. miejsce w sezonie 2018/19), Derby County (6.), Middlesborough (7.) i Brentford (11.).

Bielik na Emirates Stadium trafił w 2015 roku z warszawskiej Legii. Miał kosztować ok. 2,5 miliona funtów. Jest regularnie wypożyczany z Arsenalu - najpierw do Birmingham City i Walsall, a ostatnio do Charlton, gdzie w zagrał w 34 meczach i zdobył cztery bramki. Kolejka chętnych na Bielika zaczęła się ustawiać już po udanym dla niego Euro U-21, gdzie strzelił dwa gole.