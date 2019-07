Robert Lewandowski w Bottle Cap Challenge zwykłą butelkę zastąpił szampanem. Piłkarz efektownym kopnięciem strącił korek ze szklanej butelki. Pod filmikiem, zgodnie z zasadami wyzwania, nominował dwóch kolejnych sportowców do wykonania zadania.

Robert Lewandowski nominował legendę tenisa

Lewandowski pod postem na Instagramie, który zebrał już ponad 2 mln wyświetleń, zaprosił do zabawy kolegę z Bayernu Monachium - Davida Alabę, a także tenisistę Novaka Djokovicia, który aktualnie bierze udział w Wimbledonie. 32-latek błyskawicznie odpowiedział Polakowi. "Haha! Niezłe uderzenie Rob. Jestem gotowy. Niedługo pokażę tenisową wersję" - napisał Serb.

Czym jest Bottle Cap Challenge?

Bottle Cap Challenge jest zabawą polegającą na odkręceniu butelki kopnięciem z półobrotu. Na tym polegała przynajmniej jej pierwotna wersja, którą wymyślili zawodnicy MMA. Później dołączyli do niej m.in. aktorzy (Jason Statham) i inni celebryci. W ostatnich dniach dołączają do niej osoby z kolejnych dyscyplin. Sergio Ramos butelkę otworzył językiem, a bokser Mairis Briedis łokciem, w kpiący spopsób nawiązując w ten sposób do walki z Krzysztofem Głowackim, którego podczas niedawnej walki zatakował właśnie tą częścią ciała.