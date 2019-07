Wojciech Pawłowski najlepszy okres w karierze zaliczył w Lechii Gdańsk, w barwach której najlepiej spisywał się w sezonie 2011/12. Po 16 meczach w tamtym sezonie wzbudził zainteresowanie zagranicznych klubów, ostatecznie trafiając do Udinese. Tam nie doczekał się jednak debiutu. Po wypożyczeniach do Śląska, Bytovii i Rozwoju Katowice, ostatecznie rozstał się z włoskim klubem w 2016 roku. Wówczas podpisał kontrakt z Górnikiem Zabrze. W nim także grał jednak bardzo mało. Teraz będzie miał szansę na obudowę formy w Widzewie, z którym rozpoczął treningi. Nie wiadomo jednak, czy podpisze on kontrakt z łódzkim klubem.

Wzmocnić środek pola

Sprowadzenie Pawłowskiego to jednak nie koniec letnich wzmocnień Widzewa. Do klubu może dołączyć bowiem także były zawodnik Lecha Poznań, Łukasz Trałka, który miałby wzmocnić środek pola. - To pozycja, na której trzeba myśleć i dużo widzieć. Brakuje nam tam zawodnika doświadczonego. Łukasz Trałka? Z przyjemnością! To nie jest jednak tak, że jak wyszedł nam transfer Robaka, to wszystkie inne też się udadzą - powiedziała nowa prezes Widzewa, Martyna Pajączek, cytowana przez gloswielkopolski.pl.

Trałka przez ostatnie 7 lat występował w "Kolejorzu", ale po zakończeniu ubiegłego sezonu jego kontrakt dobiegł końca. W barwach poznańskiego zespołu rozegrał 274 spotkania, w których strzelił 17 goli i zaliczył 15 asyst.