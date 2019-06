Po zakończeniu sezonu w Serie A Cristiano Ronaldo wybrał się na wakacje do Grecji. Na odchodne zawodnik Juventusu wręczył obsłudze luksusowego hotelu 20 tysięcy euro napiwku. Była to forma podziękowania za to, że Portugalczyk został skutecznie "oddzielony" od obiektywów paparazzich.

LUCA BRUNO/AP