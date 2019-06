Reza Parastesh to irański student mieszkający w Hamadanie. Głośno zrobiło się o nim w maju 2017 roku. Policja musiała zabrać go na posterunek po tym, jak mnóstwo osób "rzuciło się na niego" w celu zrobienia zdjęcia. Jego historia zaczęła się jednak kilka miesięcy wcześniej, gdy ojciec zrobił mu zdjęcie w koszulce FC Barcelony z numerem "10". Później Reza ułożył sobie fryzurę w stylu Messiego i zaczął pielęgnować brodę. - Teraz ludzie naprawdę mnie postrzegają jako irańskiego Messiego i chcą, żebym naśladował Argentyńczyka. Kiedy gdzieś się pojawię, ludzie są naprawdę zszokowani. Myślą, że to Messi - mówił Parastesh agencji AFP.

Irański student podobieństwo szybko zaczął wykorzystywać w innych celach niż robienie zdjęć i rozdawanie autografów. Według informacji indyjskich mediów sobowtór Messiego nakłaniał kobiety do stosunków płciowych, podając się za gwiazdora FC Barcelony. Teraz 23 kobiety podały go do sądu.