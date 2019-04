patatajson pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Jak nie lubię ruskich, tak zazdroszczę im ich ligi. My wciąż jesteśmy sto lat za... afroamerykanami :) Nie wiem, jak można emocjonować się spotkaniami naszej ligi, czasami uda mi się popatrzeć kilkanaście minut i ogarnia mnie znużenie, więc zasypiam. Rozumiem, że kibice (nie mówię o bezmózgich yeti zwanych kibolami) chodzą na mecze, bo to u nich rodzinna tradycja, innego powodu takich masochistycznych praktyk nie widzę. A to, że jakaś telewizja jest w stanie zarobić na transmisjach tego łajna to dla mnie majstersztyk marketingu...