Piłkarze marokańskiego zespołu Youssoufia Berrechid po strzeleniu gola w spotkaniu z Mouloudia Oujda (1:1) chcieli wykonać cieszynkę, jaką ostatnio popisał się Mario Balotelli. Wyszło im to jednak tragicznie, bo w konsekwencji swojego zachowania doprowadzili oni do rzutu karnego dla rywali, którzy zamienili go na gola.

