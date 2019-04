Powrót do normy (Bayern - Borussia Dortmund 5:0)

Oddanie przez gości ledwie jednego celnego strzału w tym meczu dobitnie podkreśla poziom dominacji Bayernu. Bawarczycy ani przez moment nie mieli kłopotu z mało poukładanymi próbami pressingu Borussii, imponując dobrym operowaniem piłką i pracowitym pokazywaniem się do gry. W efekcie przedarcie się przez szeregi BVB nie stanowiło dla Bayernu problemu. Spokojem imponował Javi Martinez (ledwie jedno niecelne podanie), zaś Thiago sprawnie nadawał akcjom właściwe tempo, przez co przyjezdni nie nadążali z przesuwaniem się. Dobrze funkcjonował też pressing Bawarczyków. Mimo, że mogli sobie pozwolić na głębszą defensywę po szybko strzelonej bramce, okazjonalnie szukali także prób wysokiego odbioru, rzadko ustawiając się na własnej połowie. Duża pracowitość skutecznie blokowała rozegranie akcji przez Borussię. Przede wszystkim zaś szybki doskok po stracie piłki powodował, że goście nie byli w stanie wyprowadzić szybkiego ataku. Przez cały meczu Borussia zanotowała tylko 6 kontrataków.

Pressing Bayernu, Lewandowski blokuje zagranie piłki przez środek i wymusza błąd przy zagraniu w poprzek boiska. Jego partnerzy ustawiają się w pobliżu rywali pod grą.

Nowy trener, stara gra (Górnik Zabrze - Legia 1:2)

W zespole Legii póki co cud nie nastąpił i niezbyt poukładany zespół nadal gra w sposób mało składny i bazując na indywidualnych umiejętnościach. W weekend decydujące okazały się te zaprezentowane przez Carlitosa, zaś jego koledzy z drużynami długimi momentami bardzo męczyli się z wyprowadzaniem ataków. Legioniści ledwie 5 akcji byli w stanie zakończyć strzałami, reszta prób była owocem stałych fragmentów gry. Z metodologii Sa Pinto pozostały próby szybkiego konstruowania ataków, ciężko jednak wymagać od Aleksandara Vukovicia aby znacząco poprawił w kilkanaście dni efektywność tego sposobu gry, toteż celność podań nadal wołała o pomstę do nieba. Nie dziwi więc, że więcej podań prostopadłych zanotowali gospodarze (11-7), zwłaszcza, że po wyjściu na prowadzenie mogli nieco bardziej nastawić się na grę z kontry. Legia jednak mało kwapiła się do przejęcia inicjatywy, w efekcie czego druga połowa charakteryzowała się szybkimi wymianami ciosów, co jeszcze bardziej odbijało się na jakości akcji. Celność podań spadła grubo poniżej 75 procent, a decydujące o wyniku okazały się błędy Górników w defensywie.

Futbol zbyt radosny (Wisła Kraków - Piast 2-2)

Ryzykowne nastawienie Wisły powoli staje się gwarantem widowiskowych meczów z dużą liczbą sytuacji i bramek. Choć te w starciu z Piastem były w komplecie następstwem stałych fragmentów gry, nie brakowało momentów, kiedy akcja szybko przenosiła się spod jednego pola karnego na drugie. Nieco lepiej wychodził na tym Piast, który prezentował się stabilniej na tyłach, a przy tym mógł wykorzystywać luki pomiędzy formacjami Wisły podczas prób pressingu gospodarzy. Gracze Białej Gwiazdy po zdobyciu drugiej bramki dłużej pozostawali przy piłce, udawało im się utrzymać rywali w bezpiecznej odległości od bramki, zaś goście przez pierwsze pół godziny drugiej połowy oddali tylko dwa strzały. Nadal jednak Wisła nie odpuszczała prób ataku, choć już bez efektów. Nadal jednak jak na rodzime warunki dość niecodzienny to styl gry, nakazujące dalsze atakowanie, mimo prowadzenia. Choć patrząc na różnicę w liczbie punktów między Wisłą a Lechią, preferującą zupełnie odwrotny styl, niekoniecznie jest to wzór do naśladowania.

Wisła przy stanie 2-1 wyprowadza atak pozycyjny, po dłuższym zagraniu doprowadzając do sytuacji 5 na 5

