SOBOTA:

15:30 - Jagiellonia Białystok - Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna, Ekstraklasa)

Jagiellonia przeżywa kryzys - ostatni raz białostoczanie wygrali 16 lutego z Wisłą Płock. W kolejnych sześciu meczach podopieczni Ireneusza Mamrota zdobyli jedynie dwa punkty, przez co walka o miejsce w grupie mistrzowskiej mocno się dla nich skomplikowała. W sobotę o przełamanie łatwo jednak nie będzie. Mimo że Zagłębie zamyka ligową tabelę, w poprzednich dwóch kolejkach zaprezentowało się z dobrej strony i zdobyło komplet punków, najpierw ogrywając Miedź Legnicę, a potem po emocjonującej wymianie ciosów 4:3 Wisłę Kraków.

Typ Sport.pl: remis

16:15 - Real Madryt - Eibar (piłka nożna, La Liga)

Królewscy sezon 2018/2019 spisali już na straty. Końcowa faza zmagań w La Lidze służy Zinedine'owi Zidane'owi za pole testów, jakie pomoże mu podjąć decyzję, których piłkarzy z obecnej kadry latem klub wystawi na sprzedaż. Eibar, choć z pewnością będzie chciał wykorzystać słabszą dyspozycję madrytczyków, na Estadio Santiago Bernabeu przyjedzie bez presji. Baskowie mają 10 punktów zapasu na strefą spadkową i wygląda na to, że bez większych problemów zapewnią sobie grę w hiszpańskiej ekstraklasie także w kolejnym sezonie.

Typ Sport.pl: Real

17:30 - Gala MB Boxing Night: Ostatni Taniec

W katowickim Spodku odbędzie się kolejna gala organizacji kierowanej przez Mateusza Borka. W najciekawiej zapowiadających się pojedynkach rękawice skrzyżują Mariusz Wach z Martinem Bakole Ilungą oraz Robert Parzęczewski z Dmitrijem Czudinowem.

18:00 - Wisła Kraków - Piast Gliwice (piłka nożna, Ekstraklasa)

Biała Gwiazda, choć zimą nie było nawet pewne, czy klub nie będzie zmuszony ogłosić upadłości, wiosną prezentuje najładniejszy futbol spośród wszystkich zespołów rywalizujących w Ekstraklasie. Na dodatek krakowianie mają spore szanse na grę w grupie mistrzowskiej, a nawet walkę o europejskie puchary. W Gliwicach oczekiwanie również są spore. Piast jest w tabeli trzeci i utrzymuje wiosną wysoką formę. Gliwiczanie wygrali aż sześć z siedmiu ostatnich ligowych spotkań.

Typ Sport.pl: Wisła

18:00 - Juventus Turyn - AC Milan (piłka nożna, Serie A)

Wszyscy kibice w Polsce ostrzyli sobie z pewnością zęby na myśl o bezpośrednim pojedynku Cristiano Ronaldo i Krzysztofa Piątka, którzy rywalizują o koronę króla strzelców Serie A. Portugalczyk przeciwko Milanowi jednak nie zagra, a wszystko przez kontuzję, której nabawił się podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Portugalii. W składzie mediolańczyków nie zabraknie za to Piątka. Juve ma niemalże zapewniony tytuł mistrzowski, więc do sobotniego meczu podejdzie na spokojnie, zwłaszcza że w środku przyszłego tygodnia gra o półfinał Ligi Mistrzów z Ajaksem. Milan natomiast wciąż toczy zacięty bój o miejsce w czołowej czwórce gwarantującej grę w fazie grupowej LM i każdy punkt jest dla niego na wagę złota.

Typ Sport.pl: remis

18:30 - Bayern Monachium - Borussia Dortmund (piłka nożna, Bundesliga)

Walka o mistrzostwo Niemiec w tym sezonie jest wyjątkowo pasjonująca. Borussia ma tylko dwa punkty przewagi nad Bayernem, a do końca zmagań pozostało siedem kolejek. Der Klassiker może doprowadzić do zmiany na fotelu lidera albo pomóc aktualnemu liderowi uciec najgroźniejszemu rywalowi. Robert Lewandowski znowu wpisze się na listę strzelców?

Typ Sport.pl: Borussia

20:30 - Lechia Gdańsk - Lech Poznań (piłka nożna, Ekstraklasa)

W swoim pierwszym spotkaniu po zwolnieniu Adama Nawałki Lech Poznań odżył i przed własną publicznością pokonał Pogoń Szczecin 3:2. W sobotę Kolejorza czeka o wiele trudniejsze wyzwanie, bowiem jedzie on do Gdańska walczyć o punkty z liderem Ekstraklasy, Lechią. Gdańszczanie nie mogą sobie pozwolić na kolejną wpadkę (ostatnio tylko zremisowali z Arką Gdynia), zwłaszcza że Legia pokazała przeciwko Jagiellonii, że po odejściu Ricardo Sa Pinto znowu zamierza się liczyć w walce o mistrzostwo.

Typ Sport.pl: Lech

20:30 - Sampdoria - AS Roma (piłka nożna, Serie A)

Niezwykle ważny mecz dla Sampdorii. Zespół Karola Linettego i Bartosza Bereszyńskiego walczy o miejsce gwarantujące grę w fazie grupowej Ligi Europy (aktualnie 9. miejsce). Podobnie Roma, która okupuje ostatnią lokatę dającą możliwość występu w europejskich pucharach. Obie ekipy dzielą w tabeli zaledwie trzy punkty.

Typ Sport.pl: remis

20:45 - FC Barcelona - Atletico Madryt (piłka nożna, La Liga)

Lider spotka się z wiceliderem. Dla Atletico to ostatnia szansa, by móc jeszcze wrócić do gry o tytuł. W przypadku remisu lub porażki madrytczyków Barcelona będzie miała już prostą drogę do mistrzostwa. Hiszpańska prasa w kontekście sobotniego hitu skupia się przede wszystkim na postaci Antoine'a Griezmanna. Napastnik Atletico poprzedniego lata był kuszony przez Barcelonę, a teraz sytuacja ma się powtarzać. Poprzednio Francuz odmówił, przez wiele tygodni zwodząc oba kluby, co nie spodobało się sympatykom Barcy. Jak przyjmie go po tym wszystkim Camp Nou?

Typ Sport.pl: Barcelona

Pozostałe sobotnie wydarzenia:

12:30 - TBV Start Lublin - Trefl Sopot (Energa Basket Liga)

13:00 - Girona - Espanyol (piłka nożna, La Liga)

14:30 - Orlen Wisła Płock - KS Azoty-Puławy (piłka ręczna, PGNiG Superliga)

15:00 - Parma - Torino (piłka nożna, Serie A)

15:00 - Stal Mielec - Raków Częstochowa (piłka nożna, 1. liga piłkarska)

15:30 - Schalke 04 Gelsenkirchen - Eintrach Frankfurt (piłka nożna, Bundesliga)

15:30 - Bayer Leverkusen - BR Lipsk (piłka nożna, Bundesliga)

15:30 - VfB Stuttgart - 1. FC Nuernberg (piłka nożna, Bundesliga)

15:30 - Hertha Berlin - Fortuna Duesseldorf (piłka nożna, Bundesliga)

15:30 - VfL Wolfsburg - Hannover 96 (piłka nożna, Bundesliga)

16:00 - AFC Bournemouth - Burnley FC (piłka nożna, Premier League)

16:00 - Huddersfield Town FC - Leicester City FC (piłka nożna, Premier League)

16:00 - Newcastle United - Crystal Palace FC (piłka nożna, Premier League)

16:00 - Bytovia Bytów - Sandecja Nowy Sącz (piłka nożna, 1. liga)

16:00 - Warta Poznań - Wigry Suwałki (piłka nożna, 1. liga)

17:00 - Olympique Lyon - Dijon FCO (piłka nożna, Ligue 1)

18:00 - Stomil Olsztyn - Chojniczanka Chojnice (piłka nożna, 1. liga)

18:30 - Rayo Vallecano - Valencia (piłka nożna, La Liga)

18:30 - Manchester City - Brighton & Hove (piłka nożna, Puchar Anglii)

18:30 - ADO Den Haag - FC Utrecht (piłka nożna, Eredivisie)

18:30 - Willem II - Ajax Amsterdam (piłka nożna, Eredivisie)

19:45 - Groningen - SBV Excelsior (piłka nożna, Eredivisie)

20:00 - Amiens SC - Saint Etienne (piłka nożna, Ligue 1)

20:00 - Angers SCO - Stade Rennes (piłka nożna, Ligue 1)

20:00 - Guingmap - AS Monaco (piłka nożna, Ligue 1)

20:00 - Nimes Olympique - Caen (piłka nożna, Ligue 1)

20:30 - GKS Katowice - Asseco Resovia Rzeszów (siatkówka, PlusLiga)

20:45 - De Graafschap - AZ Alkmaar (piłka nożna, Eredivisie)

20:45 - Heracles - NAC (piłka nożna, Eredivisie)

NIEDZIELA:

15:30 - Pogoń Szczecin - Arka Gdynia (piłka nożna, Ekstraklasa)

Arka nie wygrała żadnego z trzynastu swoich poprzednich ligowych meczów. Mimo to zdołała urwać ostatnio punkty Lechii Gdańsk, więc być może gdynianie są na dobrej drodze, by wyjść z kryzysu. Nad strefą spadkową mają jedynie "trzy" oczka przewagi, więc to ostatni dzwonek na pobudkę. Pogoń natomiast rywalizuje o miejsce w grupie mistrzowskiej, mając tylko jeden punkt przewagi nad zajmującą 9. miejsce Jagiellonią. Zarówno Pogoń, jak i Arka mają w niedzielnym spotkaniu wiele do zyskania, ale i równie dużo do stracenia.

Typ Sport.pl: Pogoń

18:00 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa (piłka nożna, Ekstraklasa)

Legia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w walce o mistrzostwo. Po odejściu Ricardo Sa Pinto zespół dostał wiatru w żagle i w efektownym stylu pokonał Jagiellonię Białystok 3:0. Górnik nie prezentuje się ostatnio najlepiej, co stawia legionistów w roli faworyta.

Typ Sport.pl: Legia

18:30 - Lokomotiw Moskwa - Zenit Sankt Petersburg (piłka nożna, Priemjer Liga)

Mecz na szczycie ligi rosyjskiej. Zajmujący 1. miejsce w tabeli Zenit zagra w Moskwie z wiceliderem - Lokomotiwem. Grzegorz Krychowiak i spółka mają świetną okazję do zmniejszenia straty do Zenitu do trzech punktów.

Typ Sport.pl: Lokomotiw

20:30 - Napoli - Genoa (piłka nożna, Serie A)

Napoli pewnym krokiem idzie po wicemistrzostwo Włoch. W niedzielę Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński zmierzą się z byłym klubem Krzysztofa Piątka. Inny wynik niż wygrana neapolitańczyków będzie rozpatrywana w kategoriach niespodzianki.

Typ Sport.pl: Napoli

Pozostałe niedzielne wydarzenia:

12:00 - Deportivo Alaves - Leganes (piłka nożna, La Liga)

12:15 - Emmen - SC Heerenveen (piłka nożna, Eredivisie)



12:30 - Fiorentina - Frosinone Calcio (piłka nożna, Serie A)

12:30 - Miasto Szkła Krosno - Legia Warszawa (koszykówka, Energa Basket Liga)

14:00 - Getafe - Athletic Bilbaco (piłka nożna, La Liga)

14:30 - FC Zwolle - Fortuna Sittard (piłka nożna, Eredivisie)

14:30 - VVV Venlo - Feyenoord (piłka nożna, Eredivisie)

14:45 - Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Unia Tarnów (piłka nożna, 1. liga polska)

14:45 - Developres Rzeszów - ŁKS Commerceon (siatkówka, Liga Siatkówki Kobiet)

15:00 - Toulouse - Nantes (piłka nożna, Ligue 1)

15:00 - Inter - Atalanta (piłka nożna, Serie A)

15:00 - Udinese - Empoli (piłka nożna, Serie A)

15:00 - Cagliari - SPAL (piłka nożna, Serie A)

15:00 - Stade de Reims - Lille (piłka nożna, Ligue 1)

15:00 - Garbarnia Kraków - GKS Jastrzębie Zdrój (piłka nożna, 1. liga polska)

15:05 - Everton - Arsenal (piłka nożna, Premier League)

15:30 - FC Augsburg - Hoffenheim (piłka nożna, Bundesliga)

15:30 - FOGO Unia Leszno - BETARD Sparta Wrocław (żużel, Ekstraliga)

16:00 - GKS Katowice - Chrobry Głogów (piłka nożna, 1. liga)

16:15 - Real Valladolid - Sevilla (piłka nożna, La Liga)

16:45 - Vitesse - PSV Eindhoven (piłka nożna, Eredivisie)

17:00 - Podbeskidzie - GKS Tychy (piłka nożna, 1. liga polska)

17:00 - Nice - Montpellier HSC (piłka nożna, Ligue 1)

17:00 - Watford FC - Wolverhampton (piłka nożna, Puchar Anglii)

17:30 - Warta Zawiercie - Czarni Radom (siatkówka, PlusLiga)

18:00 - Lazio Rzym - US Sassuolo (piłka nożna, Serie A)



18:00 - Borussia Moenchengladbach - Werder Brema (piłka nożna, Bundesliga)

18:00 - Termalica Nieciecza - Odra Opole (piłka nożna, 1. liga polska)

18:30 - Celta Vigo - Real Sociedad (piłka nożna, La Liga)

18:30 - Levante - Huesca (piłka nożna, La Liga)

18:30 - SPEED CAR Motor Lublin - MRGARDEN GKM Grudziądz (żużel, Ekstraliga)

19:08 - ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice (piłka nożna, 1. liga polska)

20:45 - Betis - Villarreal (piłka nożna, La Liga)

21:00 - Paris Saint-Germain - RC Strasbourg (piłka nożna, Ligue 1)