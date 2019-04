47-krotny reprezentant Polski, od października 2018 roku będący członkiem zarządu PZP, z dniem 4 kwietnia 2019 roku, został oficjalnie przedstawiony jako nowy prezes zarządu Polskiego Związku Piłkarzy. - Chciałbym przyczynić się do jeszcze większego rozwoju związku i bardzo bym chciał, by piłkarze

w Polsce czuli się jeszcze bardziej bezpieczni. Praca w zarządzie PZP to dla mnie druga kariera. Mam bogate doświadczenia z wielu krajów, wiele widziałem i uważam, że jako związek możemy bardzo wiele zdziałać. Mam ambicje, aby poprawić kilak spaw dotyczących sytuacji piłkarzy w Polsce - powiedział Euzebiusz Smolarek, prezes Polskiego Związku Piłkarzy.

O Polskim Związku Piłkarzy:

Polski Związek Piłkarzy (PZP) jest jedynym pełnoprawnym przedstawicielem i obrońcą interesów piłkarzy i piłkarek w Polsce, rozpoznawanym i uznanym przez PZPN, UEFA i FIFA na równi z innymi organizacjami zrzeszonymi w FIFPro, Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy. Do najważniejszych celów statutowych PZP należą: propagowanie i obrona praw piłkarzy, zwiększenie solidarności między piłkarzami, reprezentowanie i promocja interesów zawodowych piłkarzy, edukacja piłkarzy i przygotowanie ich do życia po zakończeniu sportowej kariery.