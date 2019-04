„France Football” przygotował ranking najbogatszych piłkarzy. W tym sezonie najwięcej zarobi Leo Messi

W przygotowywaniu rankingu najbogatszych piłkarzy brano pod uwagę pensje zawodników w klubach oraz środki pochodzące z tytułu umów sponsorskich. Według dziennikarzy tygodnika „France Football” najwięcej w sezonie 2018/2019 zarobi piłkarz Barcelony – Leo Messi (130 milionów euro). Na drugim miejscu znalazł się Cristiano Ronaldo (Juventus, 113 milionów euro), a podium zamknął Neymar (PSG, 44 miliony euro). W dwudzieste najbogatszych znalazło się aż dziewięciu przedstawicieli klubów hiszpańskich (Barcelona, Real, Atlético). Angielska Premier League może szczycić się pięcioma zawodnikami w zestawieniu – najwięcej z nich zgarnia 7. na liście Alexis Sanchez (Manchester United, 30,7 miliona euro).

„France Football”: ranking 20 najlepiej zarabiających piłkarzy w sezonie 2018/2019 (kwoty brutto):

Leo Messi (Barcelona): 130 mln euro Cristiano Ronaldo (Juventus): 113 mln euro; Neymar (Paris Saint-Germain): 91,5 mln euro; Antoine Griezmann (Atlético Madryt): 44 mln euro; Gareth Bale (Real Madryt): 40,2 mln euro; Andrés Iniesta (Vissel Kobe): 33 mln euro; Alexis Sánchez (Manchester United): 30,7 mln euro; Philippe Coutinho (Barcelona): 30 mln euro; Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune): 28,3 mln euro; Luis Suárez (Barcelona ): 28 mln euro; Gerard Piqué (Barcelona): 27 mln euro; Toni Kroos (Real Madryt): 26,3 mln euro; Mesut Özil (Arsenal): 25,8 mln euro; Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain): 25 mln euro; Oscar (Shanghai SIPG): 24,3 mln euro; Sergio Agüero (Manchester City): 24,3 mln euro; Kevin De Bruyne (Manchester City): 23,5 mln euro; Hulk (Shanghai SIPG): 23,4 mln euro; Paul Pogba (Manchester United): 23,3 mln euro; Sergio Ramos (Real Madryt): 23 mln euro

Przy tak ogromnych kwotach szokująco niskie wydają się zarobki profesjonalnych piłkarek. Najwięcej, czyli zaledwie 400 tysięcy euro za sezon, otrzyma Ada Hegerberg z Lyonu.

Diego Simeone najbogatszym trenerem. Szkoleniowiec Atlético Madryt zarobi 41 milionów euro

Redakcja „France Football” nie omieszkała sporządzić podobnego rankingu, tyle tylko, że z udziałem klubowych trenerów. Kryteriami, jakimi kierowali się autorzy były: pensja szkoleniowca, ewentualne odprawy i umowy sponsorskie.

Zdecydowanie najhojniej wynagradzanym wpływami wśród trenerów może pochwalić się Diego Simeone. Na konto szkoleniowca Atlético wpływa co sezon 41 milionów euro. Argentyńczyk wyprzedza drugiego w zestawieniu José Mourinho (do grudnia 2018 r. trener Manchesteru United) o 10 milionów euro. Co ciekawe, na trzecim miejscu znalazł się Thierry Henry, który przepracował w AS Monaco jedynie trzy miesiące. Jednak ogromna pensja i suta odprawa sprawiły, że były piłkarz Arsenalu zgarnie w tym sezonie 25,5 miliona euro. Na liście przygotowanej przez „France Football” znalazło się 3 menedżerów prowadzących chińskie kluby.

France Football: ranking 20 najlepiej zarabiających trenerów w sezonie 2018/2019 (kwoty brutto):