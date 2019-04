tinley 2 godziny temu Oceniono 6 razy 6

Kolejne potwierdzenie tego że w Polsce jest ierównowaga płacowa w piłce. Właściciele w klubach zatrudniają topowych trenerów choć ich na to nie stać. Wiedzą o tym i dlatego wymagają natychmiastowych wyników. Gdy ich nie ma to pozbywają się głosnych nazwisk bo nie stać ich na płacenie za fanaberie Nawałki i wymogi Smudy. Tylko pytanie jest takie czy te kluby nie wiedzą że tak naprawdę to przeciętni trenerzy za słabi nawet na polska ligę jak się okazuje. Zamiast ładowania pierdylionów w Nawałkę Lech moglby raczej poprawić organizację klubu, pracę z młodzieżą a tak to recepta na sukces wygląda tak:

1 Kupić piłkarzy na bazarku pod Biedrą

2. Kupić trenera z nazwiskiem, który przerąnął z reprezentacją turniej i zaplacić mu pierdyliony

3. Opakować wszystko w kolorowy i blyszczący papierek i sprzedawać to jako produkt premium z natychmiastowymi wynikami w tabeli.



Dajcie spokój. Polska piłka to patologia. Takie tworzenie drużyny to jak klepanie golfa po czołówce i opchnięcie tego frajerowi. Nigdy i niegdzie taki klub tak organizujący zespół daleko nie zajdzie - łącznie z reprezentacją złozoną z kolesi grajacych w takich klubach bo piłkarzy wysokiej klasy to mamy zaledwie kilku