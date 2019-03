Grzegorz Krychowiak jest wypożyczony z PSG do Lokomotiwu Moskwa do końca tego sezonu. Mistrz Rosji jest zobowiązany do wykupu Polaka po rozegraniu przez niego co najmniej 10 spotkań w sezonie, co nastąpiło już jakiś czas temu. Teraz te doniesienia potwierdził dyrektor generalny Wasilij Kiknadze. - Rozegrał już wymaganą liczbę spotkań, przez co jesteśmy zobligowani do wykupienia go. Trwają prace nad realizacją tej umowy - powiedział w rozmowie ze "Sport Expressem". Krychowiak ma kosztować 11 milionów euro.

Grzegorz Krychowiak ma prawo weta?

Z wcześniejszych doniesień "Izvestii" wynika, że do transferu może nie dojść jedynie pod jednym warunkiem: Krychowiak ma prawo weta. Wtedy wróciłby do PSG, gdzie jednak nie ma przyszłości i musiałby szukać nowego klubu. Polak z niego nie skorzysta, jako że jest zadowolony z występów w nowym klubie. W Lokomotiwie rozegrał jak do tej pory 27 spotkań, w których strzelił jednego gola i zaliczył cztery asysty. Jest chwalony za swoje występy w Rosji, w listopadzie został nawet wybrany najlepszym piłkarzem Lokomotiwu. Mistrzowie Rosji obecnie zajmują 3. miejsce w tabeli ligi rosyjskiej po 20 z 30 meczów. Mają na koncie 35 punktów, tyle samo co czwarty Krasnodar. Prowadzi Zenit Sankt-Petersburg z 41 punktami, drugie miejsce zajmuje CSKA Moskwa (traci pięć punktów). Dwie najlepsze drużyny awansują do Ligi Mistrzów, trzecia zagra w eliminacjach.