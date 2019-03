Allan do PSG mógł trafić już zimą, kiedy mistrzowie Francji oferowali za niego 60 mln euro. Wówczas władze włoskiego klubu stanowczo odrzuciły jednak ofertę. Brazylijski portal "UOL Esporte" twierdzi jednak, że latem może być inaczej, bo na transfer zdecydowany jest sam piłkarz. Co prawda zaznacza on, że nie zamierza wymuszać na szefach neapolitańczyków zgody na odejście, ale prawdopodobnie będzie chciał ich przekonać do przyjęcia oferty.

Na transfer do PSG klubowego kolegę Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika, zdaniem brazylijskich dziennikarzy, namówili jego rodacy grający w paryskiej drużynie. W niej Brazylijczyków występuje bowiem aż czterech: Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves i Neymar.

Allan w tym sezonie w barwach Napoli wystąpił w 37 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zaliczył trzy asysty. Portal "Transfermarkt" wycenia go na 60 mln euro i prawdopodobnie właśnie tyle zapłaci za niego PSG.