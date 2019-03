grzespelc godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Adebayor to może kiedyś był wielką gwiazdą, ale teraz kończy powoli karierę jako rezerwowy w Turcji. A pan Baniak to chyba faktycznie nadaje się do Afryki i już chyba wiadomo, czemu Burkinie tak dobrze szło...