- Nie będę tego ukrywał – każdego dnia brakuje mi pracy, treningów. Wciąż myślę o wygraniu mistrzostwa w kolejnej, piątej już lidze [Mourinho zdobywał mistrzostwa: Portugalii, Anglii, Włoch i Hiszpanii – red.] i zdobyciu po raz trzeci pucharu Ligi Mistrzów – powiedział Jose Mourinho.

Mourinho chce do Bayernu Monachium lub PSG?

Jego biograf Manuel Pereira już po zwolnieniu z Manchesteru United mówił, że "Mourinho zgodziłby się na pracę w Bayernie Monachium i PSG". Tylko w tych klubach Mourinho miałby szanse zarówno na wygranie piątej ligi, jak i wygranie trzeciej Ligi Mistrzów w swojej karierze. Na ile możliwe jest to, że obejmie któryś z tych klubów już latem? Zarówno Bayern jak i PSG rozczarowały w LM, odpadając już w 1/8 finału, przez co pozycja trenerów Niko Kovaca i Thomasa Tuchela nie należy do najpewniejszych, ale do tej pory nie zapadły żadne wiążące decyzje dotyczące ich przyszłości.