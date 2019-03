Była 73. minuta spotkania. Piłka o strzale głową Andre Silvy trafiła w rękę Antonio Rukaviny. Szymon Marciniak, który sędziował to spotkanie, praktycznie bez wahania pokazał na 11. metr. Po chwili - w wyniku konsultacji z asystentem - zmienił jednak decyzję i anulował rzut karny. - Sędzia nas skrzywdził. Brak VAR na takim poziomie to amatorszczyzna ze strony UEFA - denerwował się Joao Cancelo.

Cristiano Ronaldo o decyzji Szymona Marciniaka: Na litość boską!

Po meczu irytacji nie krył też Cristiano Ronaldo. - Sędzia liniowy jest 40 metrów od sytuacji i podejmuje decyzję za głównego? Na litość boską! Takie sytuacje się w piłce oczywiście zdarzają, ale na tym poziomie nie powinny się przytrafiać. Skoro istnieje VAR, to dlaczego nie ma go w eliminacjach? - denerwował się gwiazdor Juventusu, który opuścił boisko jeszcze w pierwszej połowie.

Portugalia w poniedziałek zremisowała u siebie z Serbią 1:1. Trzy dni wcześniej podzieliła się też punktami z Ukrainą (0:0) i po dwóch kolejkach eliminacji do Euro 2020 zajmuje dopiero trzecie miejsce w grupie B (za Ukrainą i Luksemburgiem). - Graliśmy lepiej w obu meczach: tworzyliśmy sporo sytuacji, niestety piłka nie chciała wpaść do siatki - komentował Ronaldo. - Fakt jest taki, że z Serbią sędzia powinien przyznać nam karnego. Zresztą w tunelu przyznał się do błędu, w rozmowie z trenerem też - dodał 34-latek, cytowany przez "A Bolę".