W najciekawiej zapowiadającym się meczu Portugalia mierzyła się w Lizbonie z reprezentacją Serbii. Znacznie lepiej to spotkanie rozpoczęli goście, którzy już w 7. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą rzutu karnego, którego na gola zamienił Dusan Tadić. Trzy minuty przed końcem pierwszej połowy do wyrównania doprowadził Danilo Pereira. W 72. minucie jeden z obrońców serbskich został trafiony piłką w rękę. Szymon Marciniak, który prowadził to spotkanie najpierw podyktował karnego, ale po konsultacji z asystentem zmienił swoją decyzję.

Jeszcze w pierwszej połowie boisko musiał opuścić Cristiano Ronaldo. Piłkarz Juventusu biegł do piłki, gdy złapał się za mięsień, sygnalizując, że doznał kontuzji. W 30. minucie w jego miejsce pojawił się na boisku Pizzi.

Sporo działo się także w Podgoricy, gdzie Czarnogóra grała o punkty z reprezentacją Anglii. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 18. minucie, gdy Marko Vesović, piłkarz Legii Warszawa pokonał broniącego w angielskiej bramce Pickforda. Potem jednak do głosu doszli goście, którzy już w 30. minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą gola strzelonego przez Michaela Keane'a. Potem swoje trafienia dołożyli Barkley, który trafił dwukrotnie do bramki Petkovicia, Kane oraz Sterling, a mecz zakończył się wynikiem 5:1 dla Anglików.

Wiele bramek mogli także oglądać kibice zgromadzeni na stadionie w Paryżu, gdzie Francuzi podejmowali Islandię. Już w 12. minucie Samuel Umtiti wyprowadził swoją reprezentację na prowadzenie, a po przerwie kolejne bramki strzelali Olivier Giroud, Kylian Mbappe oraz Antoine Griezmann. Ostatecznie reprezentacja Francji wygrała 4:0.

Do sporej niespodzianki doszło w Prisztinie, gdzie piłkarze Kosowa zremisowali 1:1 z reprezentacją Bułgarii.

W pozostałych spotkaniach Albania wygrała 3:0 z Andorą, Turcja 4:0 pokonała Mołdawię, a Ukraińcy w ostatniej chwili strzelili bramkę na 2:1 w meczu z Luksemburgiem.

Komplet wyników:

Grupa A:

Czarnogóra - Anglia 1:5

Kosowo - Bułgaria 1:1

Tabela grupy A uefa.com/screen

Grupa B:

Luksemburg - Ukraina 1:2

Portugalia - Serbia 1:1

Tabela grupy B uefa.com/screen

Grupa H:

Andora - Albania 0:3

Francja - Islandia 4:0

Turcja - Mołdawia 4:0

Tabela grupy H uefa.com/screen