Władze Cardiff wciąż nie zapłaciły za transfer tragicznie zmarłego Emiliano Sali. Walijski klub występujący w Premier League miał przelać na konto Nantes 15 mln funtów, ale nadal tego nie zrobił. Przedstawiciele francuskiego klubu złożyli skargę do FIFA. Federacja na odpowiedź z brytyjskiej strony ma poczekać do 3 kwietnia, ale już teraz wiadomo, jak będzie ona wyglądać. Zdaniem "Sky Sports" Cardiff ma przesłać dokumenty, które potwierdzą, że umowa Sali nie jest prawnie wiążąca.

Portal skysports.com dodaje, że Cardiff swoją odpowiedź będzie uzasadniać tym, że po wysłaniu dokumentów potwierdzających transfer do władz Premier League, klub otrzymał ich zwrot ze względu na błędy administracyjne. Walijczycy mieli przesłać korektę umowy, ale do tego wymagany był podpis zawodnika, który miał go złożyć po dotarciu do Walii. Piłkarz zginął jednak w tragicznym wypadku podczas podróży z Francji. 21 stycznia maszyna, którą leciał, zniknęła z radarów. Odnaleziono ją dopiero 3 lutego, a kilka dni później wydobyto z niej ciało zawodnika.