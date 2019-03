Eliminacje ME 2020. Francja i Anglia wygrały zgodnie z oczekiwaniami. Niespodziewany remis Portugalii

Mistrzowie świata nie zawiedli w pierwszym meczu eliminacji i pewnie pokonali na wyjeździe Białoruś (4:1). Dziś Francuzi zainaugurują eliminacje na własnym boisku, a ich przeciwnikiem będzie Islandia, która również odniosła już zwycięstwo w grupie H (2:0 z Andorą). Choć bezsprzecznym faworytem są „Trójkolorowi”, to Islandczycy nie raz potrafili sprawić sporą niespodziankę. Co prawda ostatni mundial był dla nich nieudany, jednak wszyscy pamiętamy, jak świetnie radzili sobie podczas mistrzostw Europy w 2016, gdy dotarli do ćwierćfinału.

Anglicy, którzy w piątek wysoko rozbili Czechów (5:0), wyjadą w delegację do Czarnogóry. Drużyna z Bałkanów rozpoczęła eliminacje od remisu z Bułgarią (1:1). Potknięcie na drodze do Euro 2020 zaliczyła natomiast Portugalia. Obrońca tytułu jedynie bezbramkowo zremisował z Ukrainą, choć na boisku obecny był kapitan i najlepszy strzelec w historii reprezentacji – Cristiano Ronaldo. Dziś wieczorem Portugalczycy rozegrają domowy mecz z Serbią.

W innych poniedziałkowych spotkaniach Turcja zagra z Mołdawią, Andora spotka się Albanią, Luksemburg, czyli sensacyjny lider grupy B podejmie Ukrainę, a Kosowo „ugości” Bułgarię.

Eliminacje Euro 2020. Gdzie oglądać poniedziałkowe mecze? Transmisja TV, stream online, na żywo, terminarz

Transmisję TV trzech poniedziałkowych meczów eliminacji mistrzostw Europy 2020 przeprowadzą: TVP i Polsat Sport. W Internecie reprezentacyjne pojedynki będzie można śledzić w aplikacji TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl oraz na platformach: Ipla i NC+GO. Poniżej zamieszczamy harmonogram transmisji:

Francja - Islandia (Grupa H) – godz. 20:15 (TVP Sport, sport.tvp.pl); 20:35 (Polsat Sport, Ipla, NC+GO)

Czarnogóra - Anglia (Grupa A) – godz. 20:35 (Polsat Sport News, Ipla, NC+GO)

Portugalia - Serbia (Grupa B) – godz. 20:35 (Polsat Sport Extra, Ipla, NC+GO)