Holandia - Niemcy to, moim zdaniem, taktycznie najlepszy mecz tego tygodnia, a moze i miesiąca. Loew i Koeman są geniuszami. Holandia wyszła na mecz standardowym ustawianiem 4-3-3. Loew ustawił druzyne nietypowo 3-2-3-2 na trzech obronców, a Kimmish z Kroosem grali holding midfielders. Holendrzy zaatakowali wysokim pressingiem, jeden na jednego, ale przy ustawieniu Niemcow, Holenderskie 4-3-3 zmieniło się na 4-2-2-2 zupełnie odsłaniając skrzydła. Niemcy bezlitośnie to wykorzystali, po paru minutach Niemcy powinni byłi wygrywać 2-0. Holendrom, zajeło 10 minut, zeby skorygować taktyke i przesunąc bocznych obroncow wyzej, ale ich środkowi obroncy zostali zbyt głeboko. Niemcy nękali Holendrow prostopadłymi piłkami. Sane strzelił po kontrze. Pozniej dominowali Oranje, dosrodkowujac na 3 Niemieckich obroncow. Babel miał dwie swietne okazje, powinienbył zmienić przynajmniej jedna na gola. Uczynił to Gnabry strzelając pięknego gola. Asystent Koemana rozrysował na kartce korekte w ustawieniu , ale do konca połowy dominowali Niemcy, wykorzystując zle ustawienie srodkowych obroncow Holendrow.

Korekta przyszła w drugiej połowie, Holandia zacieśniła pole gry, obrońcy podeszli wyzej i zepchnęli Niemcow do 5-1-3-1. Holandia wyrównała w ciagu 20 minut i miała kilka znakomitych sytuacji, żeby strzelić zwycięskiego gola. Loew wprowadził na boisko Guendogana w 70 i Reusa w 88 minucie. I to własnie Reus przesądził o wygranej, wykładając piłke do Schultza w 90 minucie. Fantastyczny mecz. Chciałbym, żeby Polska kiedykolwiek zagrała tak zaawansowanie taktycznie.

Jeśli Bayern chce się wzmocnić, aby wygrać LM, powinien kupic Sane.