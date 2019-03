Trzykrotni mistrzowie Europy w sobotę na Estadio Mestalla dominowali, stwarzali sobie mnóstwo sytuacji, ale mieli spore problemy ze skutecznością. La Furia Roja oddała aż 26 strzały na bramkę Rune Jarsteina, ale tylko dwa z nich znalazły drogę do siatki.

W 16. minucie pierwsze trafienie dla gospodarzy zanotował po podaniu Jordiego Alby Rodrigo. Broniący na co dzień barwy Valencii napastnik świetnie złożył się do uderzenia wolejem i pewnie pokonał Jarsteina. Mimo przewagi Hiszpanów Norwegowie zdołali w drugiej połowie doprowadzić do wyrównania. We własnym polu karnym faulował Inigo Martinez, a jedenastkę na gola zamienił Joshua King.

Norwegowie długo z remisu się jednak nie cieszyli. Odpowiedź przyszła już pięć minut później. Alvaro Moratę wślizgiem powalił w obrębie szesnastki Jarstein, który nie zdołał naprawić swojego błędu w pojedynku z Sergio Ramosem. Kapitan w swoim stylu wykonał rzut karny delikatną podcinką, myląc całkowicie golkipera rywali.

19-letni debiutant zachwycił Włochów

Sporo emocji przeżywali również kibice zgromadzeni na Dacia Arena, gdzie Włochy pokonały Finlandię. Pierwszego gola dla ekipy z Półwyspu Apenińskiego strzelił Nicolo Barella, a na 2:0 podwyższył debiutujący w reprezentacji 19-letni Moise Kean. Na listę strzelców mógł także wpisać się wprowadzony w drugiej połowie Fabio Quagliarella. Walczący o koronę króla strzelców Serie A z Krzysztofem Piątkiem i Cristiano Ronaldo napastnik zaraz po wejściu na murawę trafił w poprzeczkę.

Poniżej komplet wyników sobotnich meczów eliminacyjnych.

Grupa D:

Gruzja - Szwajcaria 0:2

Gibraltar - Irlandia 0:1

Grupa F:

Malta - Wyspy Owcze 2:1

Szwecja - Rumunia 2:1

Hiszpania - Norwegia 2:1

Grupa J:

Bośnia Hercegowina - Armenia 2:1

Liechtenstein - Grecja 0:2

Włochy - Finlandia 2:0