joeblack1989 pół godziny temu

25 miejsce dla Henkyesa to skandal z gościu wygrał ligę mistrzów z Realem, potrójna koronę z Bayerem... A rok temu gdyby nie błędy bramkarza na poziomie kariusa znów by Bayern wygrał potrójna koronę... Henkyes to top 5 trenerów wszechczasów dużo bardziej wybitny nóż Guardiola czy Zidane.. ok Zidane zrobił coś wyjątkowego ale to zasługa także Ronaldo i jego wyjątkowego wpływu na zespół, Ronaldo to wybitny motywator, może piłkarsko być nieco gorszy od Messiego ale jako przywódca ma to coś, pokazał to w meczu z polską motywując w karnych kolegów, pokazał w Juve itd bez niego zidanowi może być trudno..