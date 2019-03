SOBOTA

10:00 - Skoki narciarskie: konkurs drużynowy w Planicy

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich nieuchronnie zbliża się do końca. W weekend odbędą się ostatnie zawody, podczas których skoczkowie będą rywalizować na mamuciej skoczni w Planicy. W piątek i niedzielę odbędą się konkursy indywidualne. W sobotę będziemy oglądać zawody drużynowe. O godzinie 9:00 rozpocznie się seria próbna.

17:30 - Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych: Motor Zaporoże - PGE Vive Kielce

W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce zagra na wyjeździe z ukraińskim Motorem Zaporoże. Polski klub jest faworytem tego spotkania. - W ostatnich latach często grali poza Zaporożem, teraz mają swoją halę. Grają przed swoją publicznością, która potrafi stworzyć bardzo gorącą atmosferę. Własna hala to ich główny atut. Do tego dochodzą doświadczeni zawodnicy, grający ze sobą od trzech, czterech lat w prawie niezmienionym składzie - powiedział przed spotkaniem trener kielczan Tałant Dujszebajew.

19:00 - Gala KSW 47

W sobotę wieczorem wszyscy miłośnicy MMA będą mieć swoje święto. Na Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się gala KSW 47. W oktagonie zobaczymy m.in. Tomasza Narkuna, Mariusza Pudzianowskiego i Szymona Kołeckiego. Walką wieczoru będzie pojedynek Tomasza Narkuna (16-2) z Philipem de Friesem (16-6). Polak ma już na koncie międzynarodowe mistrzostwo w kategorii półciężkiej – zdobył je w 2015 roku. Stawką pojedynku Narkun-de Fries jest pas wagi ciężkiej. Anglik wywalczył go w 2018 roku, w starciu z Michałem Andryszakiem, a tytuł obronił później później dzięki wygranej z Karolem Bedorfem.

Ok. 0:00 - Turniej ATP w Miami: Hubert Hurkacz - Dominic Thiem

Hubert Hurkacz (54 ATP) pokonał Włocha Matteo Berrettiniego (52 ATP) 6:4, 6:3 i awansował do 2. rundy turnieju w Miami. W niej zmierzy się z czwartym na świecie Austriakiem Dominikiem Thiemem (4 ATP). To pierwsze zwycięstwo Hurkacza w karierze w turnieju głównym w Miami. Impreza na Florydzie jest najważniejszą w tenisowym kalendarzu po Wielkich Szlemach. Thiem w pierwszej rundzie miał wolny los. W ostatnią niedzielę wygrał turniej w Indian Wells, a w finale pokonał Rogera Federera. Szwajcar wcześniej w ćwierćfinale wyeliminował Hurkacza.

Piłka nożna:

Eliminacje Euro 2020

15:00 Gruzja - Szwajcaria

18:00 Gibraltar - Irlandia

18:00 Malta - Wyspy Owcze

18:00 Szwecja - Rumunia

20:45 Hiszpania - Norwegia

20:45 Bośnia i Hercegowina - Armenia

20:45 Liechtenstein - Grecja

20:45 Włochy - Finlandia

Fortuna I Liga

15:00 Stomil Olsztyn - Raków Częstochowa

17:00 Garbarnia Kraków - Wigry Suwałki

Pozostałe wydarzenia:

PGNiG Superliga

18:00 Chrobry Głogów - Arka Gdynia

18:30 MKS Kalisz - Pogoń Szczecin

PlusLiga

14:45 Cuprum Lubin - Warta Zawiercie

17:30 Trefl Gdańsk - MKS Będzin

Energa Basket Liga

12:35 Polpharma Starogard Gdański - King Szczecin

15:00 Anwil Włocławek - Miasto Szkła Krosno

17:00 Legia Warszawa -HydroTruck Radom

NIEDZIELA

10:00 - Skoki narciarskie: Konkurs indywidualny w Planicy

Po piątkowym konkursie indywidualnym i sobotnim drużynowym, niedzielę odbędzie się ostatni konkurs skoków w tym sezonie. Zawodnicy będą walczyć o małą kryształową kulę przyznawaną najlepszemu lotnikowi w sezonie. Przez większa część sezonu Kamil Stoch zajmował pierwsze miejsce w tej klasyfikacji. Jednak trzykrotny mistrz olimpijski nie najlepiej poradził sobie w Vikersund, przez co wyprzedzili go Markus Eisenbichler i Kobayashi. Stoch traci do Niemca 4 punkty, by zrównać się z Japończykiem potrzebuje 20 "oczek".

16:00 - Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych: Orlen Wisła Płock - Pick Szeged

Orlen Wisła Płock Orlen Wisła Płock niespodziewanie pokonała Bjerringbro-Silkeborg 27:19 w play-offach. Wicemistrzowie Polski z nawiązką odrobili straty z meczu u siebie (22:26) i awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. W TOP 16 płocczanie zmierzą się z wicemistrzem Węgier i obecnym zdecydowanym liderem węgierskiej ekstraklasy. Faworytem tego spotkania będą goście.

20:45 - Eliminacje Euro 2020: Polska - Łotwa

W pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy Polska pokonała w Wiedniu Austrię 1:0. Gola na wagę trzech punktów zdobył Krzysztof Piątek. W niedzielę kadra Jerzego Brzęczka podejmie na Stadionie Narodowym reprezentację Łotwy. Łotysze zajmują obecnie ostatnie miejsce w grupie G po porażce na wyjeździe z Macedonią Północną. Polska jest na drugim miejscu, przegrywając bilansem brakowym właśnie z Macedończykami.

Pozostałe niedzielne mecze:

15:00 Kazachstan - Rosja

15:00 Walia - Słowacja

18:00 Izrael - Austria - rywale Polaków w grupie G

18:00 San Marino - Szkocja

18:00 Węgry - Chorwacja

20:45 Cypr - Belgia

20:45 Holandia - Niemcy

20:45 Irlandia Płn. - Białoruś

20:45 Słowenia - Macedonia Płn. - rywale Polaków w grupie G

Fortuna I Liga

15:00 Warta Poznań - GKS Tychy

Pozostałe wydarzenia:

PlusLiga

14:45 ZAKSA Kędzierzyn Koźle - PGE Skra Bełchatów

Energa Basket Liga

12:35 TBV Start Lublin - Arka Gdynia

17:00 GTK Gliwice - Trefl Sopot

PGNiG Superliga