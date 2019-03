niktalboktos 28 minut temu Oceniono 2 razy 0

No tak, mistrzowie eliminacji zaczęli triumfalny pochód. Co tam Munsial w Rosji,. co tam słabe mecze w Lidze Narodów, co tam słabe te wcześniejsze wielkie turnieje. Tamto to tylko chwilowa słabość, dzisiaj znów pokazaliśmy klasę...jesteśmy "prawie" najlepsi. Rywal nie miał; wiele do powiedzenia, no miał jakieś okazje ale to lepsi mają szczęście. Tak dziennikarze?

A co do Lewego to wg polskich dziennikarzy gra albo doskonale (gdy coś strzelaq) albo bardzo dobrze (gdy nic nie strzela). W tym drugim przypadku mówi się że nie dostaje podań...ale haruje jak wół. Nie widziałem jeszcze innej oceny gry Lewego. Nic się więc nie zmieniło w naszej piłce, zaczął się tylko nowy cykl. Cykl robienia z ludzi balona.