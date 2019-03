gabriel pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Wszystko można, lecz ostrożnie:



I to przysłowie: Sobie piecz na carskim rożnie;



I to przysłowie: Lepsza zgoda od niezgody;



Zaplątaj dobrze węzeł, końce wsadź do wody.



Raportu nie podamy, tak się nikt nie dowie.



Bóg dał ręce, żeby brać, to ruskie przysłowie".