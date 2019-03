zdenek117 4 godziny temu Oceniono 6 razy 4

Wszystko co robi FIFA i UEFA to skok na kasę. Niestety ale przez większą liczbę drużyn ME straciły sens, jest więcej nudnych meczów. Oczywiście sprzedadzą prawa do wieększej ilości krajów, ale za jakiś czas odbije się to czkawka, bo turniej przestanie być atrakcyjny.