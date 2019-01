MANUEL ARAUJO/AP

W 2019 roku ranking FIFA zostanie opublikowany tylko osiem razy. Do tej pory światowa federacja publikowała co go miesiąc.

W zeszłym roku FIFA wprowadziła spore zmiany w rankingu, który jest tworzony na bazie metody Elo. Z tego względu okresy bez rozegranych meczów nie przynoszą żadnych zmian, dlatego FIFA uznała, że nie ma sensu publikować tego samego rankingu co miesiąc. W tym roku ranking nie zostanie opublikowany w marcu, maju oraz sierpniu. Wszystkie terminy publikacji w 2019 roku: 7 lutego

4 kwietnia

14 czerwca

18 lipca

19 września

24 października

28 listopada

19 grudnia Obecnie liderem rankingu FIFA jest reprezentacja Belgii. Za nią znajdują się Francja oraz Brazylia. Polska jest 20. Grupowi rywale reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy w 2020 roku zajmują następujące pozycje: Austria (22. miejsce), Słowenia (62. miejsce), Macedonia (68. miejsce), Izrael (90. miejsce) i Łotwa (132. miejsce).Kolejny mecz reprezentacja Polski rozegra 21 marca. Rywalem drużyny Jerzego Brzęczka będzie kadra Austrii. Mecz odbędzie się w Wiedniu.

