assanti-teraz-zarejestrowany przed chwilą 0

nie widzę tłumu bizMesmenów biegnących na pomoc , a tutaj do końca sezonu wystarczyłyby pieniądze , jakie Wiśle zaspokoją byt na tydzień. No ale jest to kwestia pochodzenia - wiadomo, że w resorcie gwardyjskim sentymenty wykazuje wielokrotnie więcej osób niż w przypadku hardego klubu, który nie chciał należeć do pionu milicyjnego