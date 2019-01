- Robert Lewandowski ma otwartą drogę do wielu klubów. Rzecz w tym, że przeprowadzka do Francji nie odpowiadała jego żonie, a przenieść się do Anglii nie chcieli oboje. Dla Roberta zawsze liczył się tylko jeden cel - słoneczna Hiszpania, Real Madryt - przyznał Kucharski w wywiadzie dla tygodnika "Piłka Nożna".

Dlaczego więc Lewandowski nie trafił do Madrytu? - Mogliśmy walczyć o transfer, ale było ryzyko i nasze działania mogły nie przynieść efektu w postaci przejścia Roberta do Realu, ani też podpisania dużo korzystniejszego kontraktu z Bayernem. W biznesie piłkarskim nigdy nie chciałem grać ryzykownie dla mojego klienta - wyjaśnił Kucharski.

Jego współpraca z Robertem Lewandowski zakończyła się w lutym 2018 roku. Teraz interesy Polaka reprezentuje Pini Zahavi. - W momencie ogłoszenia współpracy Lewandowskiego z Zahavim było dla mnie jasne, że nie ma żadnych szans na transfer do Realu Madryt. Dziwiłem się, że ponoć tak dobry agent, jak przedstawiano u nas Izraelczyka, nie zrobił prostego rozpoznania - zaznaczył Kucharski. Byłemu menedżerowi kapitana reprezentacji Polski nie podobają się również działania biznesowe Lewandowskiego. - Czytałem komunikaty o planach jego nowych agentów w temacie globalnego rozwoju marki i tylko uśmiechałem się pod nosem, bo równocześnie zrezygnowali ze współpracy z globalną korporacją, a związali się z firmą lokalną - przyznał Cezary Kucharski.

Lewandowski w Realu? Temat powraca

Najważniejsi piłkarze Realu Madryt zażądali sprowadzenia Roberta Lewandowskiego - ujawnił hiszpański dziennikarz Eduardo Inda w programie "El Chiringuito". Po odejściu Cristiano Ronaldo do Juventusu, Real Madryt cierpi na brak skuteczności ofensywnych zawodników. Karim Benzema zawodzi, a inni piłkarze również nie spełniają oczekiwań. Po podpisaniu kontraktu z Brahimem Diazem, który ma rozwiązać kłopoty w środku pola, Florentino Perez ma zająć się sprowadzeniem nowego napastnika. Według informacji dyrektora "Okdiario", Eduardo Indy, nowym napastnikiem Realu może zostać Robert Lewandowski. Jak przyznał dziennikarz w programie "El Chiringuito", sprowadzenia Lewandowskiego domagają się najważniejsi piłkarze "Królewskich". Lewandowski z transferem do Realu łączony był już w przeszłości. Zgody na jego odejście nie wyrazili jednak szefowie Bayernu.