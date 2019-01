Legia Warszawa wygrała z Jagiellonią

Od kilku tygodni pojawiają się informacje o zainteresowaniu młodym pomocnikiem Podbeskidzia. Do klubu wpłynęły dwie oficjalne oferty, z Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa. Gdy transfer do czwartego zespołu w tabeli ekstraklasy wydawał się przesądzony, duże zaangażowanie wykazali przedstawiciele obecnych Mistrzów Polski. Jak informuje portal bielsko.biala.pl, finalizacja transferu Kostorza jest kwestią najbliższych dni. Kwota transferu ma wynieść ok. 200 tys. euro, jednak pomocnik ma pozostać w obecnej drużynie do końca sezonu.

Kostorz w Podbeskidziu występuje od lipca 2015 roku. Zaczynał w drużynie rezerw, a w poprzednim sezonie zadebiutował w pierwszym zespole. W obecnych rozgrywkach I ligi zagrał w 21 spotkaniach, w których strzelił dwie bramki oraz zdobył jedną asystę.