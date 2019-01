36-letni Słowak, który zapisał się w pamięci kibiców, jako król strzelców polskiej ekstraklasy w sezonie 2012/2013 - grał wtedy w barwach Podbeskidzia Bielsko-Biała - nie znalazł uznania w oczach trenera łódzkiego klubu, Radosława Mroczkowskiego. W związku z tym jeszcze w zimowym okienku transferowym odejdzie z Widzewa. Demjan, który w zeszłym sezonie przyszedł do drużyny ze słowackiej Iskry Borcice, przyczynił się do awansu Widzewa do II ligi, strzelając 6 goli w 17 meczach. W obecnych rozgrywkach wystąpił dziewięciokrotnie, zdobywając jedną bramkę.

Wraz z Czechem klub mogą opuścić Bartłomiej Niedziela, Sebastian Kamiński oraz Damian Paszliński. Widzew w obecnym sezonie II ligi zajmuje 2. miejsce w tabeli, ze stratą dwóch punktów do Radomiaka Radom.